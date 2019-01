Una domenica per famiglie all’Auditorium Le Fornaci con lo spettacolo “L’universo è un materasso”

Domenica 27 gennaio alle 17.00 al Centro Culturale Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini (AR) per la rassegna Diffusioni Kids a cura di KanterStrasse Teatro

Vincitore del Premio Eolo Awards 2018, lo spettacolo di Francesco Niccolini, diretto e interpretato da Flavio Albanese, racconta la storia del Tempo, dal mito alla meccanica quantistica in maniera divertente per imparare ridendo

Prodotto dalla Compagnia del Sole, lo spettacolo si inserisce all’interno di “Diffusioni Kids” la rassegna pensata per i più piccoli e amata anche dagli adulti. Adatto a bambini dai 7 anni in su

Terranuova Bracciolini (Ar), 25 gennaio 2019 – Sarà “L’universo è un materasso”, di Francesco Niccolini, diretto e interpretato da Flavio Albanese, che racconta la storia del Tempo, dal mito alla meccanica quantistica in maniera divertente per imparare ridendo, lo spettacolo in programma domenica 27 gennaio alle 17.00 presso l’Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini (via Vittorio Veneto, 19). La rappresentazione, adatta ai bambini dai 7 anni in su è una produzione della Compagnia del Sole, e si inserisce all’interno di “Diffusioni Kids” la rassegna a cura di Kanterstrasse Teatro, pensata per i più piccoli e amata anche dagli adulti (biglietto unico 5€).

Vincitore del Premio Eolo Awards 2018, “L’universo è un materasso” è un grande racconto del Tempo, diviso in quattro capitoli. Il primo racconta di quando il Tempo non esisteva ancora: l’origine del tutto attraverso il mito, in particolare la teogonia di Esiodo. Il secondo descrive il tempo in cui la realtà era ciò che il buon senso e l’occhio umano potevano cogliere e comprendere: al mattino il Sole nasce a est, la sera tramonta a ovest, dunque il Sole gira intorno alla Terra. Il tempo di Aristotele e Tolomeo. Il terzo capitolo si apre alla rivoluzione copernicana, con la quale l’uomo scopre che la realtà non è quella che sembra ovvero il sole è il centro del mondo e la terra immobile non lo è. L’ultimo capitolo è il più ambizioso e difficile: riguarda il Novecento, da Einstein ai quanti, l’epoca in cui l’uomo ha cominciato a comprendere che non solo le cose non sono come sembrano, ma probabilmente tutto – come in teatro – è solo illusione.

Dichiara l’autore Francesco Niccolini: “Il tempo prima si è fatto una variabile relativa e poi è scomparso dalle leggi della fisica, lo spazio vuoto non esiste, le particelle di materia sono imprevedibili e non sono mai dove dovrebbero essere. Noi compresi, ovviamente. Tutto questo raccontato con occhi pieni di meraviglia (e anche un po’ di spavento) da un protagonista diretto di tutta la storia: il Tempo in persona, Crono, prima imperatore dell’universo e poi, dopo essere stato sconfitto dal figlio Zeus, sempre più in disparte. Fino a sparire”.

“Raccontare a un giovane pubblico la storia del Tempo, dal mito alla meccanica quantistica è divertente e utile – prosegue il regista e interprete Flavio Albanese. È un modo per divertirsi studiando, per imparare ridendo, e farsi le stesse domande che i più grandi filosofi e scienziati si sono posti nel corso dei secoli. Domande semplici ma importantissime. Il Tempo forse non esiste, come forse non esistono gli Dei, ma è altrettanto vero che esistono tutte le cose in cui crediamo. ‘Le cose esistono se tu le fai esistere’ sia quelle belle che quelle brutte”.

Il prossimo appuntamento pomeridiano con Diffusioni Kids sarà domenica 17 febbraio con “Piccolo”, spettacolo con Luca Ronga sulle avventure di un burattino, scritto e diretto da Gino Balestrino.

Calendario completo su www.festivaldiffusioni.com

Ingresso: biglietto unico: 5€. Consigliata la prenotazione. (Servizio whatsapp sempre attivo) Tel. +39 3779878803 – mail: comunicazione@festivaldiffusioni.com