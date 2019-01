Da sabato 26 gennaio a sabato 2 febbraio si terrà la campagna informativa “I nostri amici a 4 zampe”. L’iniziativa, ospitata dalle Farmacie Comunali, fornirà consigli per la cura di cani, gatti e altri cuccioli

AREZZO – Una settimana di consigli per il benessere degli animali domestici. Da sabato 26 gennaio a sabato 2 febbraio, le otto Farmacie Comunali di Arezzo ospiteranno la campagna d’informazione “I nostri amici a 4 zampe” che vedrà i farmacisti a disposizione per approfondimenti e suggerimenti relativi alle corrette pratiche per la cura di cani, gatti o altri cuccioli. L’iniziativa, inserita tra gli appuntamenti mensili de “La settimana del benessere”, vuole invitare i cittadini a richiedere consulenze personalizzate e professionali sull’utilizzo di integratori, mangimi, antiparassitari e altri prodotti, acquisendo così una maggior consapevolezza nei confronti della salute e della felicità dei loro animali.

L’identità delle farmacie si è modificata nel corso degli anni e, da semplice luogo di dispensazione di medicinali, si sono trasformate in un ambiente dove soddisfare ogni esigenza di benessere a trecentosessanta gradi. La presenza di animali domestici in un numero sempre maggiore di case e di famiglie ha motivato ad ampliare questo impegno anche verso gli amici a quattro zampe, prevedendo una formazione specifica del personale e allestendo una sezione di veterinaria all’interno delle farmacie che spazia dai medicinali ai prodotti per la loro cura quotidiana. La campagna vuole dunque valorizzare questo impegno professionale, con i farmacisti che per tutta la settimana porranno le loro competenze professionali verso l’ascolto dei cittadini per contribuire ad una costruzione condivisa e consapevole del benessere degli animali domestici. «Le farmacie – commenta Gianluca Ceccarelli, amministratore delegato delle Farmacie Comunali di Arezzo, – non vogliono certamente sostituirsi al ruolo fondamentale svolto dai veterinari che, lo ricordiamo, rimangono le figure preposte per la salute degli amici a quattro zampe. Il nostro compito è però di favorire la cura di ogni animale domestico, con piccole accortezze e attenzioni quotidiane che saranno approfondite nel corso di questa prima campagna informativa promossa nel 2019».