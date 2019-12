Una storia di rinascita: tra basket e tv, Valentina Vignali si racconta al Passioni Festival

La rassegna chiude il 2019 ospitando una tra le più note influencer italiane, Valentina Vignali. Classe 1991, è cestista, modella, conduttrice televisiva. Ad Arezzo presenta il suo libro “Forti come noi”, edito da Sperling & Kupfer, intervista di Roberto Gennari. Appuntamento giovedì 19 dicembre alle 18 alla Feltrinelli Point di via Giuseppe Garibaldi 107. Ingresso libero

L’Arezzo Passioni Festival chiude un anno straordinario che ha visto sfilare, tra gli altri, Ferruccio De Bortoli, Andrea Scanzi, Serse Cosmi, Ascanio Celestini, Walter Veltroni, il collettivo Wu Ming, Marco Malvaldi, Fabio Canino, Chiara Francini, il gruppo Zen Circus. Da registrare il grande successo della replica di “Shine On” dello scorso 14 dicembre, con Andrea Scanzi e la band Floyd on the wing che hanno raccontato, di nuovo, il “fenomeno” Pink Floyd, stavolta in un teatro Petrarca gremito. Un evento, a cura del Comune di Arezzo e della Fondazione Guido d’Arezzo, che bissa la prima aretina dello spettacolo, un clamoroso “tutto esaurito” del Passioni Festival dello scorso 7 luglio. La manifestazione – ideata da Marco Meacci e coordinata assieme a Mattia Cialini – è realizzata in collaborazione con la Feltrinelli Point di Arezzo ed è sostenuta da Atlantide Adv (che curerà la diretta Facebook dell’evento sulla fanpage Arezzo Passioni Festival) dall’hotel Vogue, dal ristorante Antica Fonte, dal ristorante La Pieve e da Radio Fly.

L’ultimo atto del 2019 del Passioni Festival è in programma alla Feltrinelli Point di Arezzo alle 18 di giovedì 19 dicembre. A chiudere il cerchio degli eventi ci sarà la 28enne Valentina Vignali, intervistata da Roberto Gennari. Talento del basket, ala di 183 centimetri, ha esordito in Serie A2 ad appena 16 anni, con la maglia del Cervia. Dopo la stagione 2018/2019 in forza all’Athena Roma (A2), dallo scorso settembre è tesserata con la Smit Centro Roma (Serie B). Parallelamente all’attività sportiva, negli anni, ha portato avanti anche quella di modella, partecipando, tra gli altri concorsi, a Miss Italia. E’ testimonial di numerose campagne pubblicitarie e ha preso parte a varie trasmissioni televisive. Tra queste, alcune sono a carattere sportivo, ha condotto ad esempio “Sotto canestro” su La7 e “SI Basket” su Sportitalia. Ha poi partecipato a “Uomini e donne”, “Lucignolo”, “Giovani e influencer”, “Grande fratello 16”, tra Mediaset e Rai. Personaggio social seguitissimo (2,3 milioni di follower su Instagram) nel suo libro “Forti come noi” (Sperling & Kupfer) racconta personali vicissitudini, tra cui il tumore che l’ha colpita, imponendole cure debilitanti. Valentina spiega anche la successiva lotta per potersi allenare ancora e tornare a calcare un parquet di basket. In conclusione brindisi di fine anno dell’Arezzo Passioni Festival.