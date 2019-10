Uscito un nuovo numero di “Notizie di Storia”

È in vendita in tutte le edicole della città, al consueto prezzo di 7 euro, un nuovo numero di “Notizie di Storia”, periodico semestrale della Società storica aretina, diretto da Luca Berti e datato “Settembre 2019”. In copertina compare il ritratto di Benedetto Accolti, cancelliere della Repubblica Fiorentina, al quale è dedicato uno dei saggi del professor Robert Black tradotti dall’inglese e raccolti in volume dalla Società storica.

Quattro gli articoli presenti nella sezione “contributi”. Simone De Fraja passa in rassegna le principali “strutture fortificate e residenziali” di origine tardo-medievale ancora presenti oltre le mura aretine. Michele Loffredo fornisce una nuova lettura della Sala del Trionfo della Virtù nella casa aretina di Giorgio Vasari. Roberto Monticini e Fabiana Susini ricostruiscono la storia di piazza della Posta Vecchia, oggi piazza della Badia. Chiude Fabio Fusi con il racconto degli spettacoli offerti ad Arezzo dal grande ‘circo’ di Buffalo Bill il 31 marzo 1906.

Nelle pagine seguenti compaiono le “segnalazioni bibliografiche” 2018, a cura della Biblioteca “Città di Arezzo”, e una scheda di Giuliano Pinto sugli Statuti di Foiano del 1387. È poi la volta della pubblicazione di un documento inedito riguardante la storia di Arezzo del tardo Duecento, scoperto da Gian Paolo Scharf all’Archivio di Stato di Firenze.

Le recensioni hanno per oggetto i libri di Andrea Czortek e Francesca Chieli, Alessandro Garofoli, Faustino Neri, Giorgio Sacchetti e gli atti del convegno sul notariato in Casentino nel medio evo. Si parla poi dei vincitori e dei partecipanti all’ultima edizione del Premio Marcantoni per tesi di laurea e dell’attività editoriale della Società storica. Fra le “notizie” spiccano anche il ‘diario’ dell’attività svolta nell’ultimo anno e il bilancio preventivo 2019 dell’associazione, mentre Luca Berti sottolinea l’importanza per la storia della giostra aretina di una sfida al Buratto svoltasi a Pisa nel lontano 1606. La rivista presenta infine i necrologi di due aretini aderenti alla Società storica recentemente scomparsi, Francesco Manneschi e Carlo Senesi, e si chiude con le lettere al direttore di Zanobi Bigazzi, Luigi Armandi e Pier Lodovico Rupi.