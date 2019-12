Uso del defibrillatore, lezione a Cavriglia

Lezione di cinque ore promossa dall’Amministrazione Comunale e dalla Misericordia di Cavriglia, obbligatoria per formare i tesserati delle varie società sportive attive nel nostro territorio all’utilizzo del defibrillatore.

La normativa vigente in ambito di sicurezza nei luoghi dove si pratica sport prevede la presenza di un defibrillatore e allo stesso tempo, per garantire il regolare svolgimento di ogni manifestazione, la capacità, di almeno due tesserati della società organizzatrice dell’evento, di saper ultilizzare al meglio l’apparecchio salva vite.

Per queste ragioni l’Amministrazione Comunale e la Misericordia di Cavriglia, di concerto con la ASL, in questo mese di dicembre promuovono una nuova lezione, di cinque ore, obbligatoria per il corso di BLSD (acronimo inglese di Basic Life Support Defibrillation, ovvero avviamento all’utilizzo del defibrillatore) da tenere il 23 dicembre prossimo dalle 18 alle 23 per tutte le società sportive del territorio ma aperta anche a chiunque voglia apprendere l’utilizzo consapevole dello strumento.

La lezione sarà curata dai volontari della Misericordia di Cavriglia, con iscrizione da attuare o direttamente presso la sede della Confraternita o tramite telefono allo 0559166444, ricordando che esiste un numero massimo di partecipanti.

Sarà rilasciato a tutti gli intervenuti un certificato attestante la capacità di utilizzo del defibrillatore secondo quanto richiesto dalla legge.