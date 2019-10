Via della Chimera: conclusi i lavori. Attraversamento rialzato all’altezza dell’incrocio con via Nardi

Ultimati i lavori di rifacimento del manto stradale in via della Chimera, dal semaforo di porta San Lorentino fino al civico 123. Un investimento per l’amministrazione comunale di 110.000 euro.

“Abbiamo realizzato – ha sottolineato il sindaco Alessandro Ghinelli – un intervento importante perché è stato sostituito il precedente asfalto con un manto nuovo, più resistente, di nuova generazione. La strada presentava un evidente stato di dissesto a causa dell’elevato numero giornaliero di mezzi che vi transitano e questo comporta, oltre all’usura, una situazione di pericolosità per i pedoni. Novità importante, in merito a quest’ultimo aspetto, è la realizzazione di un attraversamento rialzato all’altezza dell’incrocio tra via della Chimera e via Nardi, che conferisce condizioni di maggiore sicurezza”.

Nuove Acque, nel frattempo, ha sostituito tutte le tubazioni sottostrada “e quindi – ha aggiunto il vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini – il lavoro può dirsi veramente completo e di carattere duraturo. È la prima strada di penetrazione in città su cui siamo intervenuti nell’ambito di un disegno organico che prevede nuove asfaltature nelle direttrici con analoghe caratteristiche: via Calamandrei, via Romana, via Fiorentina, via Buonconte da Montefeltro”.