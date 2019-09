Viale Mecenate: la nuova pista ciclabile

Partiti i lavori per la realizzazione della pista ciclabile in viale Mecenate. Si tratta di opere previste nel quadro del cosiddetto Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola, casa-lavoro che finanzia progetti predisposti da uno o più enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

“Il Comune di Arezzo – ha specificato il vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini – ha stipulato, nell’ambito di questo programma e in vista dell’ottenimento dei relativi finanziamenti una partnership con il Comune di Grosseto. A novembre 2017, dal ministero dell’Ambiente è giunto il definitivo via libera al nostro Piano operativo di dettaglio che prevede la realizzazione di percorsi ciclabili con particolare attenzione a quelli che garantiscono la ricucitura della rete esistente e ai tratti vicini ai plessi scolastici. I nuovi percorsi sono sette: parcheggio Baldaccio – parcheggio Rossellino – via Leone Leoni per una lunghezza di 250 metri; 100 metri di pista in viale Giotto; parcheggio Mecenate – via XXV aprile per una lunghezza di 260 metri; via Alfieri – scuola Severi per una lunghezza di 230 metri; scuola Severi – via Chiarini per una lunghezza di 330 metri; 360 metri in via Pisacane; viale Benedetto da Maiano – viale Mecenate per una lunghezza di 530 metri. In quattro sezioni della rete ciclabile ritenute maggiormente significative saranno inoltre installati contatori automatici dei passaggi di biciclette, utili per effettuare un monitoraggio sull’utilizzo di questo mezzo”.

La spesa massima stimata per la realizzazione dei suddetti percorsi ammonta a 625.000 euro di cui 375.000 a carico del ministero, che copre con il suo cofinanziamento una quota del 60% dell’investimento, e 250.000 a carico del Comune di Arezzo.

Si parte dunque con i primi 120.000 euro per il tratto parcheggio Mecenate – via XXV Aprile, con la pista che si interrompe all’altezza dell’intersezione con via Caduti del Lavoro, riprende fino all’attraverso pedonale posto all’incrocio tra viale Mecenate e via XXV Aprile per concludersi sul lato opposto di viale Mecenate alle strisce pedonali dopo via Oriana Fallaci.

