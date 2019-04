Vive l’Europe: un ponte fra giovani europei dei licei Esabac Vittoria Colonna di Arezzo e Notre-Dame de Minimes di Lione

Con il progetto Vive l’Europe promosso dal Liceo Vittoria Colonna di Arezzo, l’Europa dei giovani supera le barricate strette delle avversità dei dettami politici nazionali. Dopo il gemellaggio con Lycée de la Tour di Parigi a febbraio 2019, il Liceo Vittoria Colonna di Arezzo ospita lo scambio in entrata con Notre-Dame de Minimes di Lione dal 4 all’11 aprile 2019.

Nello scambio ormai quinquennale con il Liceo de Minimes, siglato da un’amicizia fraterna tra i due organizzatori prof. Massimiliano Badiali e prof.ssa Blandine Haffray, gli alunni francesi sono ospitati in famiglie aretine, dopo essere stati accolti a Lione nel dicembre 2018. Il gruppo scolastico francese sarà ricevuto in Comune venerdì 5 aprile 2019, per poi visitare la mirabile torre dell’edificio.

Gli alunni lionesi seguiranno le lezioni dei loro corrispondenti e visiteranno i monumenti e i musei più importanti di Arezzo, nonché di Firenze e Pisa, spiegati dai loro corrispondenti della 2L EsaBac del Liceo Colonna che faranno le guide turistiche in francese. Nello scambio, gli studenti mecenati cureranno la documentazione dell’iniziativa con riprese video e fotografiche.

Viaggiare, conoscere lingue e culture nuove è il motto del Liceo Colonna, che non dimentica l’immensa ricchezza storico-culturale del patrimonio artistico italiano, da far conoscere e apprezzare. Il progetto Vive l’Europe prosegue a settembre quando saranno gli alunni delle terze Esabac e Linguistico del Liceo Vittoria Colonna di Arezzo a volare a Parigi per lo scambio in uscita con il Lycée de la Tour.