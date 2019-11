Volley Club Arezzo in cerca di riscatto a Firenze

Dopo un avvio deludente con una sola vittoria su quattro partite il la Grm Infissi Club Arezzo va in cerca di fortune nella trasferta con Firenze volley.

Che il girone di serie C fosse quanto mai equilibrato e difficile in questa stagione era stato messo in conto dagli uomini di coach Rossi, di sicuro non si pronosticava un avvio così in salita, ma si sa nello sport ad ogni partita bisogna cercare di guadagnarsi la “pagnotta”, non sono riusciti in questo intento i Botoli che al di là del pesante ringiovanimento del roster non hanno ancora dimostrato sul campo il proprio valore, l’attitudine e grinta giusta di chi vuol rimanere saldamente in questa categoria. Il campionato è ancora molto lungo ma serve una decisa reazione già da questo Sabato per non rischiare di rimanere sul fondo della classifica a lungo.

Trasferta contro una formazione giovane e molto combattiva quella del Firenze volley di coach Montagni che ha fin qui dato molto filo da torcere a tutti gli avversari mettendo in classifica già quattro punti.

L’appuntamento è per Sabato 16 ore 21:00 al Pala Mattioli di Firenze.