Walter De Benedetto giovedì deposita in Comune il testamento biologico. Con lui Mina Welby

Lo ha annunciato su Facebook. Giovedì, 7 novembre, alle 11, Walter De Benedetto depositerà il testamento biologico in Comune, ad Arezzo. Insieme a lui ci sarà Mina Welby.

Ecco il post pubblicato dal disabile aretino:

“‘Vado in Comune, firmo il testamento biologico, reclamo il libero arbitrio per la mia morte che verrà! Tutto ha un inizio e una fine’.

Giovedì alle 11.00 vado in comune per il testamento biologico. Perchè la libertà di scegliere è un diritto inviolabile e non un un’obbligo. Ancora cè tempo…”

Ed ha poi aggiunto, con un altro post: “Cambio di programma: ho ricevuto la bellissima notizia che ad accompagnarmi a depositare il testamento biologico sarà Mina Welby“.