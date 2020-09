Io Incidente in moto alle ore 19 lungo la SP 28 (nel comune di Cortona) in cui è stata coinvolta una ragazza di 17 anni (C.S.) che ha perso il controllo della moto cadendo in un fossato.

Intervenuti Automedica Valdichiana e Misericordia di Cortona: la paziente è stata trasportata in ambulanza al DEA delle Scotte in codice rosso per trauma cranico.

Sul posto i Carabinieri