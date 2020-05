2 giugno, centrodestra: flash mob silenzioso anche in piazza Grande

Manifestazione del centrodestra contro il Governo Conte anche ad Arezzo per il 2 giugno.

Promosso dalla Lega locale e con l’adesione di Forza Italia e Fratelli d’Itali si terrà un flash mob in piazza Grande dalle 10,30.

A Roma, la piazza principale, Salvini, Meloni ed è attesa la conferma per Berlusconi anche loro in un flash mob con esposto un enorme tricolore in piazza del Popolo.

Nelle altre città tra cui Arezzo la manifestazione in silenzio, con cartelli, senza palchi e discorsi. E nel rispetto del distanziamento.