25 Aprile a Civitella

CIVITELLA – Un 25 aprile che cade nel pieno di un’emergenza mondiale sanitaria che ha fatto venir meno anche al nostro Paese quelle libertà personali così duramente conquistate e di conseguenze non può esser celebrato come di consueto. La deposizione delle corone ai monumenti è stata comunque effettuata dal Sindaco nel rispetto delle misure di prevenzione.

“Credo che oggi non ci sia parola più appropriata di un semplice “Grazie” sia per tutti coloro che in questi ultimi mesi sono impegnati in prima linea per difendere l’intera umanità dal Covid-19, come per tutti quegli uomini e donne che lottarono per un futuro fatto di democrazia e libertà donando la propria vita, subendo torture o internamento nei campi di sterminio in quel lontano ma non troppo 1945. Anche la nostra provincia e il nostro comune – dichiara il sindaco di Civitella, Ginetta Menchetti – hanno versato un tributo di sangue che non possiamo e dobbiamo dimenticare. Vorrei sottolineare che la Resistenza non fu di parte, ma fu un moto popolare e unitario che voleva restituire dignità e unità ad un intero Paese. La Liberazione è stata il lievito per la nascita della nostra Costituzione che ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà, e ricerca la pace fra i popoli. La Liberazione ci invita a rimanere vigili affinché quel regime, anche sotto varie forme più moderne e subdole non torni più, e a perseverare nell’informazione alle giovani generazioni e dando il buon esempio, svolgendo onestamente il nostro lavoro di amministratori, cittadini, lavoratori, padri, madri e figli.

“È necessario sostenere, soprattutto in questi momenti difficili la nostra libertà e i valori costituzionali che hanno permesso di raggiungere quei traguardi sociali che oggi dobbiamo conservare e a tal proposito – conclude la prima cittadina – mi piace ricordare le parole di Calamandrei “ La libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare” e noi vogliamo continuare a respirare quest’aria: Viva la pace, viva la Liberazione e buon 25 aprile a tutti”.