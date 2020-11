25 Novembre, ABB dona una panchina rossa al Comune di San Giovanni Valdarno

Sarà collocata in Piazza della Pace. Il Sindaco Vadi: “Un gesto importante per la nostra città. Contro la violenza di genere è necessario lottare ogni giorno”

La panchina sarà collocata in Piazza della Pace, nel quartiere Oltrarno. Mercoledì 25 novembre, alle ore 13.00 l’inaugurazione alla presenza del Sindaco di San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi, del Vicesindaco Paola Romei, dell’Assessore alle Pari Opportunità, Laura Ermini, dell’Assessore all’Istruzione, Nadia Garuglieri e della presidente della Consulta Pari Opportunità, Laura Del Veneziano

Una panchina rossa in ricordo delle donne vittime di femminicidio, nel quartiere Oltrarno, in Piazza della Pace. A donare la panchina dipinta di rossa, simbolo del contrasto alla violenza sulle donne, al Comune di San Giovanni Valdarno, la multinazionale svizzera leader nella trasformazione digitale nelle industrie che nell’area di Sant’Andrea ha insediato un nuovo impianto per la mobilità elettrica.

La panchina sarà inaugurata mercoledì 25 novembre, alle ore 13.00, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, parteciperanno: Sindaco di San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi, il Vicesindaco Paola Romei, l’Assessore alle Pari Opportunità, Laura Ermini, l’Assessore all’Istruzione, Nadia Garuglieri e la presidente della Consulta Pari Opportunità, Laura Del Veneziano

“Ringrazio ABB per aver donato alla città di San Giovanni Valdarno un simbolo importante della lotta alla violenza di genere; un gesto per tutta la cittadinanza che, ancora una volta, contraddistingue la multinazionale svizzera per l’attenzione che pone nei confronti di tematiche legate al mondo femminile – dichiara il Sindaco di San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi – La lotta alla violenza di genere è una piaga sociale ancora da estirpare, che gli effetti della situazione difficile che stiamo vivendo hanno reso ancora più diffusa e subdola, e contro cui è necessario lottare ogni giorno”.

Durante l’inaugurazione sulla panchina sarà fissata una targa con una frase di Rita Levi Montalcini, Scienziato Premio Nobel per la Medicina: “Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla, se non la loro intelligenza” . E il numero Antiviolenza, gratuito e attivo 24h su 24, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Dipartimento per le Pari Opportunità, 1522.