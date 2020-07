Ponte Buriano, firmato protocollo d’intesa tra Provincia e Cassa depositi e prestiti

Firmato a Roma il protocollo di intesa tra la Provincia di Arezzo e Cassa Depositi e Prestiti, che fornirà attività di consulenza per supportare dal punto di vista tecnico-amministrativo la realizzazione dell’opera provvisoria del guado, necessario alla viabilità alternativa di collegamento tra Arezzo e la zona del Valdarno e la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Arno. Questo permetterà di provvedere, finalmente, anche all’intervento di consolidamento e di restauro conservativo di Ponte Buriano – opera di architettura medievale che il famoso Leonardo da Vinci avrebbe ripreso come sfondo della Gioconda, secondo l’opinione di molti storici dell’arte.

Attraverso questa Importante intesa, CDP darà un’assistenza continuativa per rispettare l’iter procedurale e per imprimere un’accelerazione sui progetti.

“Silvia Chiassai Martini, Presidente della Provincia di Arezzo: “Dopo la proficua collaborazione nell’ambito dell’edilizia scolastica, siamo la prima Provincia d’Italia che CDP sostiene nella realizzazione di un’infrastruttura strategica per la viabilità del territorio, ma che è anche un’opera dal valore storico artistico importante. Siamo certi che la collaborazione tra le Province e CDP possa sviluppare altre sinergie, fondamentali in questo periodo, per aiutare gli enti nell’attuazione di un percorso semplificato, efficace ed efficiente per realizzare le opere pubbliche, oggi improcrastinabili”.

“Dopo circa tre mesi dall’intesa di aprile sull’edilizia scolastica, torniamo a collaborare con la Provincia di Arezzo per lo sviluppo di un’infrastruttura importantissima per il passato, il presente e il futuro di questo territorio e della sua comunità. La cooperazione sulla strada Setteponti è un valido esempio di come CDP stia supportando sempre più gli Enti Locali nello sviluppo delle diverse infrastrutture del Paese, agendo non solo come finanziatore ma anche come punto di riferimento nell’avanzamento e nella realizzazione delle opere”, ha dichiarato l’Amministratore delegato di CDP, Fabrizio Palermo.