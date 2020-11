78enne investita sulle strisce a Sancepolcro, la donna è grave

Incidente stradale, attorno alle 17, a Sansepolcro. Una donna di 78 anni, residente nella città, è stata investita sulle strisce pedonali in via Lorena ed ha riportato vari traumi.

In codice rosso è stata quindi trasportata all’ospedale di Sansepolcro.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti, per gli accertamenti, i Carabinieri.