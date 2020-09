A Cortona lo showroom di Laura Laureto

Sabato 26 settembre, in Piazza Baldelli, verrà inaugurato lo showroom della giovane fashion designer napoletana ma cortonese d’adozione, Laura Laureto.

Lo spazio è stato pensato dalla stilista come un luogo di aggregazione, di condivisione e di incontro tra moda, arte e cultura, dove sarà possibile coniugare tradizione ed innovazione, storia e contemporaneità. Le creazioni della Laureto saranno presentate congiuntamente a linee sartoriali di alto livello con collaboratori quali Kiton, Sartorio, E.Marinella, Rifugio, Paolo Scafora e Finamore. L’idea è quella di creare una sinergica collaborazione con brand napoletani che hanno lasciato il segno nella moda italiana, al fine di creare dei prodotti personalizzati per il cliente con il cliente.

I prodotti presenti, come giacche in pelle cucite a mano, abiti, giacche su misura uomo e donna, scarpe fatte a mano, camicie su misura, abbigliamento in cashmere, borse dipinte a mano, accessori, hanno la comune caratteristica di porre grande attenzione e cura particolare al dettaglio.

Laura Laureto ha sempre portato con sé in giro per il mondo l’amore per Napoli, la sua terra d’origine, e per Cortona, la sua città di adozione, dove vive dal 1998, ed è proprio con il desiderio di unire i due luoghi e le due rispettive culture, che è nata l’idea dello showroom permanente in Piazza Baldelli.

L’appuntamento è quindi per sabato 26 settembre ore 18.00.