ACF Arezzo: domenica terzo turno di coppa

AREZZO – Dopo la splendida vittoria casalinga di due settimane fa contro la Pistoiese, l’Arezzo Calcio Femminile torna in campo per il terzo turno di Coppa. Situata in vetta alla competizione insieme al Filecchio Women (avversario di giornata) che nel precedente turno ha battuto 2-0 la Pistoiese, le #citteamaranto si contenderanno domenica 4 ottobre, ore 15.30, allo Stadio Comunale Barga di Lucca, il pass per accedere alla fase successiva di Coppa.

La giocatrice amaranto Laura Verdi prova a suonare la carica: “Sono contenta del lavoro che abbiamo svolto da inizio preparazione, già dalle prime amichevoli si è intravisto il frutto degli allenamenti. Il secondo posto al Torneo di San Gimignano, la vittoria del Trofeo di Levane e la vittoria nella prima uscita ufficiale ci hanno dato grande energia. Domenica sarà come una finale, abbiamo ben focalizzato l’obiettivo: andare avanti nella competizione”.