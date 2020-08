Acf Arezzo , è tempo di preparazione atletica

Finalmente si torna in campo! L’Arezzo Calcio Femminile si ritroverà mercoledì 26 agosto per iniziare la preparazione in vista del prossimo campionato che vedrà la formazione amaranto impegnata nel Girone C della Serie C Nazionale e per preparare al meglio le prime gare d’esordio in Coppa:

inserite nel settimo raggruppamento, le #citteamaranto affronteranno Pistoiese e Filecchio Fratres. AL Centro Sportivo di Ceciliano, ore18.30, le ragazze composte da un mix di conferme dalla scorsa stagione e di volti nuovi che impareremo a conoscere durante la preparazione, riprenderanno l’attività sotto la guida di Luca Bonci e del proprio staff tecnico. Il programma della settimana vedrà la squadra allenarsi fino a sabato quando, divise in due squadre, si affronteranno in un amichevole tutta in famiglia.