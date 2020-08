ACF Arezzo: Laura Teci torna a vestire l’Amaranto

L’ACF Arezzo SSDARL è lieta di annunciare il ritorno in prima squadra Laura Teci. La giocatrice, classe 1996, ha militato precedentemente nelle file della squadra amaranto per oltre cinque anni, in cui è stata anche capitano della squadra e ha ottenuto il raggiungimento della Serie B Nazionale, mentre nella scorsa stagione ha disputato il campionato di Serie C con la Res Women Totti Soccer School.

Queste le prime dichiarazioni di Laura: << Sono molto contenta di tornare perché Arezzo è sempre stata come una seconda casa. L’ambizione e il progetto hanno sicuramente accresciuto gli stimoli. Sognavo di tornare nella piazza in cui sono cresciuta come giocatrice. >>