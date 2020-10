ACF Arezzo-Pistoiese: il tabellino e la cronaca della partita

Le ragazze amaranto ottengono la seconda vittoria in campionato nell’esordio casalingo contro le orange della Pistoiese.

La partita comincia subito in salita per la squadra di mister Bonci che al 6′ va sotto complice la rete di Toppi che sfrutta al massimo un contropiede e batte Valgimigli da pochi passi. Le amaranto non si demoralizzano e rialzano subito la testa con Ceccarelli che all’11’ inizia a prendere le misure con la porta.

E’ proprio la numero 10 amaranto a pareggiare i conti al 15′ che approfitta di una respinta corta di De Marchi battendo a rete dopo un’azione devastante di Razzolini. Le amaranto continuano a macinare azioni pericolose e al minuto 28 passano in vantaggio con la rete di Ceccarelli trovata perfettamente in area da Orlandi.

La numero 10 amaranto è instancabile e segna la sua tripletta personale con una bella girata bassa in area che non lascia scampo al portiere avversario. Prima del riposo arriva la quarta rete amaranto grazie al pendolino Costantino che con un piattone chirurgico trova l’angolino più lontano da De Marchi.

Nella ripresa mister Bonci mette in campo forze fresche. Al 71′ grande occasione per le ospiti che trovano una chiusura monumentale di Valgimigli. Passano due minuti e Paganini dopo un’azione in solitaria segna il 5-1. La partita regala emozioni fino agli ultimi minuti, al 45′ la Pistoiese segna il secondo gol grazie a Nardone.