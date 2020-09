ACF Arezzo: quattro conferme in casa amaranto

AREZZO – L’ACF Arezzo SSDARL comunica di aver confermato per la stagione 2020/2021, dal precedente campionato, le giocatrici: Laura Verdi, Lucrezia Mencucci, Carolina Paganini e Carolina Baracchi. << Sono molto contenta di proseguire il mio percorso con l’Arezzo. Felice ancora una volta di giocare per la mia città e di vestire i colori amaranto>> – queste le parole di Baracchi, mentre prosegue Mencucci: <<mi piace il nuovo progetto e le ambizioni della società, spero che insieme arriveremo a dei grandi risultati>>. Stessa filosofia per Paganini << Mi fa molto piacere esser stata confermata e il nuovo gruppo si è già unito e coeso, con l’obbiettivo di poter lottare per portare in alto questi colori>>– gli fa eco Verdi: << Sono contenta di far parte del progetto per un altro anno, la squadra è più che competitiva per il campionato che andremo ad affrontare e fin dal primo giorno non ho avuto dubbi sul progetto proposto. Sono pronta e carica per un nuovo anno insieme all’Arezzo>>