ACF Arezzo: vittoria al debutto

AREZZO- Nella prima gara ufficiale dell’Arezzo Calcio Femminile è arrivata una straordinaria vittoria nel derby toscano con la Pistoiese. Infatti, nella partita valida per la 1° giornata di Coppa, le #citteamaranto sono riuscite a battere le avversarie grazie ad un rotondo 3-0

Primo Tempo. L’Arezzo, padrona di casa, parte bene e detta sin da subito i ritmi del gioco: Verdi e Tuteri in mezzo al campo riescono a servire Ceccarelli fra le linee e a trovare, in avanti, la sponda e il controllo di Razzolini. Nei primi minuti, infatti, ci sarebbero da sfruttare due palle gol con Gnisci e Razzolini ma le conclusioni sono ben parate dall’estremo difensore avversario. Al 13’ ingenuità del difensore ospite su Ceccarelli che viene stesa dentro l’area di rigore: dal dischetto si porta Razzolini, ma la conclusione termina alta sopra la traversa. Continua a macinare gioco la squadra di casa sfruttando le spinte offensive di Costantino e Zelli, imprendibili sulle fasce, ed i traversoni portano alle traverse colpite da Ceccarelli e Razzolini. La Pistoiese dei primi quarantacinque minuti è autrice di un solo tiro in porta con Toppi, ben parato da Valgimigli.



Ripresa. Nel secondo tempo non cambia il gioco: l’Arezzo che controlla e cerca di trovare la rete mentre la Pistoiese, costretta al baricentro basso, non riesce a rispondere. Mentre esordisce con la maglia amaranto Orlandi, i reparti della squadra di casa rimangono ben piazzati: difensivamente Esperti e Ferretti riesco sempre a contenere le avversarie.

La differenza rispetto al primo tempo, però, la fanno gli episodi: minuto 65’ Razzolini si porta sul fondo e crossa al centro, il pallone trova il sinistro pronto e attento di Ceccarelli che batte il portiere e porta in vantaggio l’Arezzo! Passano pochi minuti e l’arbitro decreta un nuovo calcio di rigore per la squadra di casa: sempre Razzolini dal dischetto, con la differenza che questa volta piazza la sfera e mette a segno il 2-0! Cinque minuti più tardi, cala il sipario sulla gara nuovamente grazie ad una rete di Razzolini, ben imbeccata da Fanciulli. Al triplice fischio, le ragazze amaranto possono festeggiare la prima vittoria stagionale, in attesa della seconda gara di coppa che le vedrà contro il Filecchio Fratres.

TABELLINO

ACF AREZZO – PISTOIESE

MARCATORI: 65’ Ceccarelli, 80’ e 84’ Razzolini

ACF AREZZO: Valgimigli, Zelli, Costantino, Teci, Esperti, Ferretti, Gnisci, Verdi (CAP.), Razzolini, Ceccarelli, Tuteri. A Disposizione: Trezza, Avendato, Mencucci, Così, Cirri, Casini, Orlandi, Fanciulli, Bove. Allenatore: Bonci

PISTOIESE: Italiano, Franchi, Diamanti, Cocco, Baroni, Zanini, Toppi, Mannucci, Pompignoli, Valoriani, Mariani. A disposizione: Demarchi, Brundo, Gangi, Naldoni, Nigro, Pini, Viggiano. Allenatore: Nicoli

ARBITRO: Moretti sez. Cesena