Ad Arezzo un Consiglio Comunale in più giorni. Si comincia giovedì 23 luglio

Torna il Consiglio Comunale, convocato per giovedì 23 luglio alle 9 e prosecuzione nei giorni successivi in più step. Seduta in videoconferenza e con piattaforma di votazione on-line. Per i cittadini possibilità di seguire la diretta sul canale YouTube del Comune di Arezzo a cui si accede dalla home page del sito.

Apertura con alcune comunicazioni del sindaco, spazio poi alle tradizionali interrogazioni, alla delibera proposta dal vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini sullo snodo viario dell’area Baldaccio, all’esame delle osservazioni e controdeduzioni al piano operativo e al nuovo piano strutturale (assessore Marco Sacchetti).

Tre atti di indirizzo chiudono l’ordine del giorno: l’intitolazione a Odoardo Linoli (Meri Stella Cornacchini), quella a Tommaso Crudeli (Roberto Bardelli), il ripudio della guerra in occasione del 75esimo anniversario della creazione delle Nazioni Unite (Francesco Romizi).