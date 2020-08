Agosto e il Cinema all’aperto; la rassegna “Masaccio d’Essai” torna con il suo “Esterno Notte”

Anche questo mese la rassegna Masaccio d’Essai accompagna i cinefili durante le serate estive, offrendo con il suo “Esterno notte” un palinsesto scrupolosamente selezionato.

Dopo le proiezioni di fine luglio e inizio mese, la rassegna prosegue venerdì 7 e sabato 8 agosto con il film “Lontano Lontano” di Gianni Di Gregorio, per continuare domenica 9 con replica martedì 11 agosto con “Figli” di Giuseppe Bonito.

Per chi a Ferragosto resterà a San Giovanni Valdarno, il Cinema Teatro Masaccio propone un il film “Memorie di un assassino – Memories of murder” di Bong Joon-bo, in proiezioni quindi venerdì 14 e sabato 15 agosto. Domenica 16 e in replica martedì 18 invece sarà la volta di “Alice e il Sindaco” di Nicolas Pariser.

“Villetta con ospiti” di Ivano De Matteo sarà invece proiettato venerdì 21 e sabato 22 agosto, seguito la sera successiva a in replica martedì 25 da “Favolacce” di Damiano e Fabio D’Innocenzo.

La rassegna “Esterno notte” concluderà l’offerta di agosto con il film “Il Diritto di opporsi” di Destin Daniel Cretton, in programmazione da venerdì 29 a domenica 30 agosto.

Si ricorda che tutte le proiezioni inizieranno alle ore 21:30 presso il Cinema Teatro Masaccio in via Borsi 3 a San Giovanni, e che per rispettare le norme anti-contagio vigenti gli appuntamenti si svolgeranno a numero chiusi; per questi motivi si raccomanda la prenotazione scrivendo all’indirizzo dedicato [email protected] o telefonando al numero 055945189.