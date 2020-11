Aiutiamo i gatti di casa Mauu

In un post su Facebook l’associazione CASA MAUU che opera a Cortona in provincia di Arezzo ed abbraccia il territorio della Valdichiana, sta chiedendo l’aiuto di tutti coloro che amano gli animali ed in particolare i gatti.

In questo momento critico e difficile per tutti, cercano di portare avanti un progetto di aiuto e di noi protezione per salvare i gatti di strada.