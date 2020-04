Albergo sanitario, salta anche il “Condominio I Gelsi”. D’Urso scrive al Prefetto: “requisisca eventuali immobili idonei”

Dopo l’Hotel Planet di Rigutino, saltato anche l’accordo per utilizzare il “Condominio I Gelsi” nella zona di viale Santa Margherita, nonostante fosse a norma, per ospitare l’albergo sanitario per malati Covid che non possono stare al proprio domicilio in isolamento dagli altri familiari.

“Ho già chiesto al Prefetto, per vie brevi, di individuare una struttura alberghiera su Arezzo per accogliere gli ospiti Covid positivi. Tra qualche ora il Prefetto riceverà la mia richiesta, ricordo che il Dpcm prevede che questa funzione sia assicurata proprio dal Prefetto” spiega il direttore generale della Asl Toscana Sud Est, Antonio D’Urso.

“L’attività di requisizione è un’attività complicata e capisco la difficoltà del Prefetto, però è un dato di fatto che ad Arezzo e provincia abbiamo difficoltà a trovare strutture, basandosi sulla disponibilità da parte delle stesse”.

LA NOTA DELLA ASL

I GELSI RITIRANO LA DISPONIBILITA’ COME ALLOGGIO SANITARIO. IL DIRETTORE CHIEDE AL PREFETTO L’ADOZIONE DI MISURE STRORDINARIE PER L’EMERGENZA

In riferimento alla nota di ieri con cui la Asl aveva confermato l’individuazione, anche ad Arezzo, di una struttura per pazienti affetti da influenza Covid, l’Azienda comunica che, anche “Il Condominio i Gelsi”, ha ritirato la propria disponibilità come Albergo Sanitario. L’Azienda sanitaria aveva già esaminato 35 strutture che potessero avere i necessari requisiti per ospitare persone con influenza da Covid-19 ma purtroppo, ad oggi, nessuna ipotesi risulta percorribile, Pertanto, il Direttore Generale della Asl Antonio D’Urso, ha chiesto al Prefetto, in base alle normative nazionali per l’emergenza, di requisire eventuali immobili idonei, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.