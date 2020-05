Aldo Poponcini nuovo comandante della Polizia municipale

Aldo Poponcini è il nuovo comandante della Polizia municipale di Arezzo. Passa quindi dall’incarico di vice dopo il pensionamento di Cino Augusto Cecchini.

Lo ha annunciato il sindaco Ghinelli nel resoconto quotidiano della Pm nell’ambito dei controlli anti Covid.

Poponcini è così al vertice amministrativo del corpo di sicurezza cittadino di cui fanno parte 86 addetti.

Oggi la Pm ha elevato una sola sanzione. Ok parchi e cimiteri, infatti il sindaco ha concluso “non ci sono motivi per non tenerli aperti”.