Alessandra Bedino in scena al Teatro Comunale di Laterina, nuovo appuntamento con “Tanto gentile”

Sabato 7 marzo ore 21.15, in occasione delle manifestazioni per la Festa della Donna 2020, nuovo appuntamento con “Storie in con_fusione upgrade” la stagione del Comunale di Laterina diretta da Riccardo Vannelli, in scena Alessandra Bedino con lo spettacolo TANTO GENTILE.

Alessandra Bedino, in un monologo coinvolgente, ripercorre a grandi passi il percorso compiuto dalle donne nella società e nella nostra cultura. Vagando nell’immaginario di poeti e scrittori, quasi esclusivamente uomini, ricuce, con ironia e libertà, una trama di voci e di storie di donne attraverso i secoli. Da Medea a Didone, da Laura a Giulietta, dalla Monaca di Monza ad Alice, a Nedda fino a Nora di Casa di Bambola, sono tanti i ‘modelli di donna’ che escono dall’armadio della nostra cultura e sfilano davanti allo spettatore.

Il pubblico viene provocato e coinvolto in una continua riflessione sulla dialettica tra vita e poesia, tra modelli ideali e realtà.

La rappresentazione del femminile nell’arte è utilizzata come filo conduttore della narrazione anche attraverso le riproduzioni di ritratti di epoche differenti.

Lo spettacolo sostituisce quello originariamente in programma nella stagione teatrale “Vita addosso vita” per momentanea indisposizione della musicista Claudia Bombardella.

Info e prenotazioni: [email protected] tel. 0553986471 cell. 3382715639

whatsapp 3917333230