Alex Zanardi coinvolto in grave incidente in handbike

Alex Zanardi, noto pilota automobilistico e campione paralimpico, è rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena, tra Pienza e San Quirico d’Orcia, durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore.

Stamani si era fermato anche a Castiglion Fiorentino insieme a Bennati e Fabianelli che erano con lui al momento dell’incidente. Per loro nessuna conseguenza ma un forte choc.

Il viaggio vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. L’incidente è avvenuto lungo la statale 146. Da quanto appreso è coinvolto un mezzo pesante. Zanardi avrebbe perso il controllo dell’handbike e sarebbe finito nella corsia opposta. Sul posto intervenuto l’elisoccorso per trasferire Zanardi in ospedale.

E’ ricoverato in condizioni gravissime al policlinico Santa Maria alle Scotte -scrive in una nota lo stesso ospedale. Zanardi è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso ed è atterrato all’ospedale di Siena alle ore 18. E’ stato subito preso in cura dai professionisti del Pronto Soccorso, valutato in shock room e le sue condizioni sono gravissime per il forte trauma cranico riportato ed è al momento sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia.

