Alla Feltrinelli presentazione del volume “1915-1918 Notizie dal fronte”

Quando ancora i mezzi di comunicazione erano limitati ed i canali social non esistevano l’opera di convincimento delle masse si faceva attraverso la stampa, anche diffondendo notizie abilmente costruite per controllare l’opinione pubblica. In questo senso la storia del primo conflitto mondiale è costellata di notizie che il lessico del terzo millennio potrebbe definire “fake news”.

Il libro “1915-1918 Notizie dal Fronte. La Prima Guerra Mondiale nei comunicati ufficiali tra propaganda e censura”, di Fulvio Bernacchioni, Tralerighe Libri editore, prende in esame i linguaggi ed i meccanismi utilizzati un secolo fa per creare consenso attorno alla prima grande tragedia del Novecento.

Ne parleranno gli storici Vincenzo Caciulli e Giorgio Sacchetti (Università dell’Aquila) in occasione della presentazione del volume, alla presenza dell’autore, in programma presso la libreria La Feltrinelli point di Arezzo. L’appuntamento è per sabato 7 marzo alle 17,30.

Un libro, quello di Bernacchioni, che porta alla luce un sistema diffuso in ogni parte del mondo ed in ogni epoca storica: condizionare l’opinione pubblica. E quando non basta la dialettica? Si ricorre ad altri mezzi, la coercizione, la repressione del dissenso, la manipolazione della realtà dei fatti per raccontare notizie che, anche se non vere, appaiano verosimili.

In questo senso la Grande Guerra è stata una “palestra”, il primo evento di portata internazionale verificatosi in un periodo in cui l’informazione, almeno quella su carta, era ben radicata. Un evento che i governi ed i militari avevano bisogno di raccontare alla loro maniera per convincere i cittadini della bontà del loro operato.

Notizie così grottesche che a distanza di un secolo ispirano ancora la satira e nell’occasione, in anteprima, verranno presentate alcune vignette realizzate dai disegnatori di Varchi Comics. Attraverso la ricerca e la comparazione di documenti originali e memorie d’epoca si è cercato di dare un contributo alla ricostruzione critica di una tappa fondamentale della storia d’Italia.

Il lavoro storico che mette a nudo aspetti imbarazzanti del giornalismo e che, arrivando ai tempi moderni, impone una riflessione sugli effetti della disinformazione di massa. Problema serio, non solo nei luoghi dove vi sono governi dittatoriali, ma anche nei cosiddetti Paesi democratici.

Per questo saggio l’autore è stato insignito del premio letterario Nabokov 2018 nella categoria inediti.

L’autore

Fulvio Bernacchioni ( Montevarchi, 1962), è iscritto all’Ordine dei Giornalisti da oltre trenta anni. Ha iniziato l’attività come corrispondente sportivo per il Corriere di Arezzo, testata con la quale collabora tutt’ora, e per la Gazzetta dello Sport.

La passione per la ricerca e gli studi storici è sfociata in numerose pubblicazioni a carattere divulgativo. Se i primi libri sono incentrati sulla valorizzazione storico-turistica del territorio, Storie e Leggende nella valle dell’Arno e Antiche cronache della valle dell’Arno segnano il passaggio

ad un genere nuovo, basato su ricerche d’archivio e testimonianze orali.

Con Ricasoli. Storia di una castello e di una comunità ha dato un contributo alla riscoperta del borgo dal quale ha tratto il nome una delle più note famiglie toscane.

Negli ultimi anni, la ricerca lo ha portato ad indagare le tecniche ed i linguaggi utilizzati nelle varie epoche per il condizionamento dell’opinione pubblica