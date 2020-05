Alleanza per Bucine su seduta in streaming del Consiglio Comunale

“Il 30 aprile si è svolta la prima seduta della storia del Consiglio Comunale di Bucine in videoconferenza, una novità dovuta all’emergenza corona virus.” I consiglieri di Alleanza per Bucine tengono a precisare che, nonostante tale seduta si sia svolta tramite un’applicazione internet validata dall’A.N.C.I., non sono state soddisfatte appieno le esigenze di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa.

“E’ nostra premura informare i cittadini di Bucine che il nostro gruppo ha sottoscritto un documento congiunto con la maggioranza, che garantisse lo svolgimento della seduta, per approvare importanti atti nell’interesse della comunità, come l’abbassamento della Tari per i commercianti e la restituzione di quanto pagato dalle famiglie per il servizio trasporto scolastico.”

Prosegue il consigliere Mugnaini: “Diamo atto pubblicamente alla Presidente del Consiglio Comunale Coppi di aver riconosciuto il comportamento di forte responsabilità politico-amministrativa del gruppo Alleanza per Bucine; in un momento delicato come quello che la nostra comunità sta vivendo, l’interesse comune ed il buonsenso hanno prevalso alla contrapposizione politica.

Nei prossimi giorni presenteremo una mozione affinchè il Sindaco si impegni a trasmettere in streaming tutte le sedute del consiglio comunale di Bucine, così come avviene in moltissimi altri comuni della zona.”