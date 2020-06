Altri nomi per la lista “Scelgo Arezzo” di Marco Donati

Si arricchisce anche oggi di nuovi nomi la lista di Marco Donati “Scelgo Arezzo” per la corsa alla poltrona di sindaco.

Si tratta GIULIA GALLORINI- Avvocato trentacinquenne con specializzazione in professioni legali e master in Metodologie didattiche per l’insegnamento delle materie economico giuridiche. Ex membro FUCI, tra il 2015 e il 2018 ha preso parte alla Scuola di Formazione Giuridica Avanzata di Roma alla Scuola Iurisprudentia di Napoli diretta dal Magistrato TAR Santise. Collaboratrice di due noti studi aretini, sta attualmente preparando concorsi per la PA e per il Ministero della Giustizia.

E di FRANCESCO ZARRO- Psicologo, psicoterapeuta e formatore classe ’75, impegnato nel settore dell’innovazione sociale. Ha alle spalle esperienze importanti come esperto psicologo dell’Amministrazione penitenziaria della Toscana, e in altri ambiti quali la riabilitazione di adulti e minori tossicodipendenti e la gestione di percorsi dedicati alle disabilità.