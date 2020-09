“Altro che giustizialismo: il centro destra dica cosa accadrà in Comune qualora Ghinelli venga condannato in primo grado”

Dichiarazione della lista PD

“L’accusa di giustizialismo rivolta da Scapecchi a Ralli è assolutamente fuori luogo e impropria. Come patetiche sono le allusioni alla politica degli anni Novanta. Ralli non è entrato nel merito della vicenda giudiziaria. Ha solo citato la legge Severino e quindi uno scenario possibile: Ghinelli Sindaco, qualora venisse condannato in primo grado per uno dei reati che gli vengono contestati, verrebbe sospeso dalle sue funzioni.

Nessuno entra nel merito della vicenda giudiziaria: ci penserà la magistratura e massimo rispetto per chi non ha ancora subito alcun grado di giudizio. Ma dato che Ghinelli e il centro destra prefigurano scenari che arrivano al 2025, devono anche ammettere che c’è una spada di Damocle su questa scadenza ed è appunto l’inchiesta Coingas – Multiservizi.

Entrino nel merito di questo problema , senza usare fuochi di copertura che rendono ancora più grave la preoccupazione che Ralli ha manifestato.”