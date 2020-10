Amen SBA a Firenze: la seconda uscita amichevole sul campo della Legnaia

Olimpia Legnaia Firenze-Amen Scuola Basket Arezzo 78-80

Parziali: 24-14; 18-23; 18-17; 18-26

Amen: Cutini 20, Tenev 12, Pipiska 13, Provenzal 7, Castelli, Giommetti 7, Rossi 17, Calzini 2, Ghini 2, Andreani. All. Milli

Avversario di Serie C Gold per l’Amen Scuola Basket Arezzo nella seconda amichevole precampionato. Gli amaranto di coach Milli hanno affrontato in trasferta l’Olimpia Legnaia Firenze. Azzeramento del punteggio al termine di ogni quarto come abitudine nei test e due vittorie per parte con un complessivo punteggio di 80 a 78 per l’Amen.

Progressivi miglioramenti rispetto alla gara contro Perugia per il quintetto aretino che ha mandato in doppia cifra quattro giocatori con Cutini top scorer con 20 punti realizzati. Adesso il calendario delle amichevoli prevede per la SBA un’altra trasferta Lunedi 5 Ottobre alle ore 20.30 al PalaFoccià di Perugia contro il Perugia Basket nel ritorno della gara disputata ad inizio settimana al Palasport Estra.