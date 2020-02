Amen Scuola Basket Arezzo in trasferta a Livorno sponda Don Bosco

Domenica pomeriggio alle ore 18, arbitri i Sigg. Corso di Pisa e Nocchi di Vicopisano (PI), l’Amen Scuola Basket Arezzo sarà impegnata a Livorno contro la Toscana Food Don Bosco. In quello che è uno dei tempi della pallacanestro italiana, lo storico, PalaMacchia, gli amaranto si troveranno ad affrontare una formazione rinnovata rispetto a quella che all’andata mise in seria difficoltà il quintetto di coach Milli che solo grazie ad una invenzione di De Bartolo allo scadere conquistò la vittoria.

A rinforzare la squadra di coach Aprea il Don Bosco ha richiamato due giovani talenti, Korsunov e Tintori, quest’ultimo fresco di convocazione con la Nazionale Under 18 di coach Capobianco. Miglior realizzatore dei livornesi è fino ad oggi Mencherini con più di 13 punti realizzati a partita, con Korsunov che con sole due partite giocate raggiunge gli 11. Da segnalare la presenza nel Don Bosco del nazionale Under 17 Onojaife che ad oggi è il secondo rimbalzista dell’intero campionato con oltre 12 palloni catturati a partita. La voglia di recuperare da una classifica non facile fa poi del Don Bosco il classico avversario da affrontare con grande determinazione, la sconfitta di quindici giorni fa sul campo del Valdisieve dimostra come in questo campionato non siano ammessi momenti di appannamento per poter ottenere risultati positivi.

Per questo Domenica alle 18 al PalaMacchia l’Amen è chiamata ad una prova convincente per mettere ancora spazio in classifica tra sé e la zona PlayOut e provare magari ad inseguire uno dei primi otto posto validi per i Playoff.

Nel weekend delle altre formazioni SBA ha giocato d’anticipo l’Amen nel campionato di Promozione, la formazione di coach Bindi ha battuto al Palasport Estra la Sales Firenze per 72 a 44, riuscendo a scappare via comunque sono nella parte finale dell’incontro.

Per quanto riguarda il Settore Giovanile sabato in trasferta per la Rosini Impianti Under 18 Silver sul campo del Firenze 2 e per la Chimet Under 16 Gold a Sinalunga, mentre alle 18.30 al Palasport Estra la DuniaPack Under 14 Elite ospiterà l’Affrico Firenze. Domenica sarà il turno delle due compagini Under 13, la Galvar SBA Rosso ospita alle 11.15 la Mens Sana Siena, mentre l’Hotel Planet SBA Blu affronta fuori casa l’altra senese il Costone. Lunedi a chiudere gli impegni sarà la Tecnoil Under 18 Gold che alle 20.45 sfiderà la capolista ed imbattuta Biancorosso Empoli.

Per il Minibasket Nova Verta SBA Lunedi alle 17.45 gli Esordiienti 2008 ospitano i Dukes Sansepolcro, mentre Mercoledi alle 18.30 si disputerà il derby tra le due formazioni 2009 SBA Blu e SBA Rosso.