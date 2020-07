Anas risponde all’appello del comune di Anghiari e termina i lavori nell’abitato di San Leo. Il vice sindaco Maggini: “Entro l’estate un altro piano di asfalti”

Terminati i lavori sull’abitato di San Leo. Dopo l’appello del sindaco di Anghiari Alessandro Polcri, che aveva invitato Anas a finire gli interventi di risanamento del piano viabile sulla statale 73 senese aretina, i lavori sono ufficialmente finiti.

I cittadini della frazione si erano attivati con una raccolta firme chiedendo l’urgenza dell’intervento nel centro della frazione, oggi finalmente messa in sicurezza. Il comune di Anghiari ha investito ulteriori risorse per sistemare l’asfaltatura del paese in prossimità dei lavori effettuati per i cavi di fibra ottica.

“Abbiamo insistito molto affinchè Anas portasse a termine gli impegni presi e finalmente oggi l’abitato di San Leo può contare su strade più sicure – ha spiegato il vice sindaco Maggini – abbiamo ripristinato l’asfaltatura anche in altri punti della strada comunale che attraversa la frazione dove erano stati istallati i cavi di fibra ottica. Centrato questo obiettivo siamo già al lavoro per predisporre un nuovo piano di asfalti che sarà pronto entro l’estate: dopo 15 anni, finalmente questa amministrazione si sta occupando della sicurezza stradale investendo risorse importanti sul territorio”. Come negli ultimi tre anni, a giugno è uscito inoltre il bando per la posa di pietrisco in vari punti delle strade comunali che necessitano di essere sistemate e che sono ormai deteriorate.