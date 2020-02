Ancora libri… al buio all’Informagiovani

Sabato 29 febbraio alle 16,30 si terrà all’Informagiovani il secondo incontro del ciclo letterario Libro al buio, organizzato nell’ambito del progetto Libro Sospeso promosso dall’assessorato alle politiche giovanili e nato da un’idea di Pier Ferruccio Rossi.

Gli incontri, volti a promuovere la conoscenza dei maggiori testi letterari e la lettura in genere, si svolgeranno con la guida di un relatore e si divideranno in due parti. Durante la prima, il pubblico sarà stimolato a contribuire al dibattito a partire dalla lettura di alcune citazioni estrapolate dal romanzo al centro dell’incontro, il cui titolo e autore non saranno inizialmente rivelati.

Durante la seconda parte, invece, dal taglio più frontale, il relatore svelerà titolo e autore del romanzo. L’opera sarà contestualizzata in termini di biografia dell’autore, movimento letterario, tecniche narrative.

Tutti i libri degli incontri saranno poi donati allo spazio Libro Sospeso di Informagiovani. Per chi volesse, è già possibile sostenere il progetto donando libri, nuovi o in buono stato, nel numero massimo di cinque.