Anghiari si illumina di luci tricolori per la festa della Repubblica: bandiera italiana proiettata sulle mura

Un gesto simbolico quello pensato dall’amministrazione comunale di Anghiari che in occasione della Festa della Repubblica proietterà sulle mura del paese la bandiera tricolore.

“Un segnale di rinascita della nostra comunità, ma anche di riconoscimento per tutte le persone che hanno dato il loro contributo in questi mesi così difficili per l’Italia intera – ha dichiarato il sindaco Alessandro Polcri – c’è bisogno di fiducia e di speranza per ripartire, la bandiera proiettata sulle mura del nostro borgo vuole segnare proprio un nuovo inizio”.

Il gioco di luci verdi, bianche e rosse illuminerà le mura dalle 21 di domani sera per alcuni giorni, dando continuità al progetto “Anghiari si accende” che ha caratterizzato lo scorso Natale, con proiezioni luminose suggestive e di grande successo per i visitatori. Come in quell’occasione sarà possibile utilizzare l’hashtag #ANGHIARISIACCENDE e pubblicare foto ricordo sui social media in modo da raccogliere le immagini più belle e suggestive. L’iniziativa è stata condivisa con i commercianti del paese.

Foto di Andrea Mambrini

https://instagram.com/andrea_mambrini?igshid=1ts5bse32dnqi