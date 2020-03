Annullata l’edizione 2020 del Torneo di Pallacanestro Giovanile Guido Guidelli

L’emergenza Coronavirus impedisce una normale preparazione all’evento.

Dopo una profonda ed attenta valutazione a seguito dell’emergenza in atto in Italia che purtroppo va aggravandosi con il passare dei giorni, ci vediamo costretti, nostro malgrado, ad annullare la 37a Edizione del Torneo “Guido Guidelli” prevista dall’1 al 3 Maggio prossimo.

Non vedevamo l’ora di ospitare tutti i partecipanti ad Arezzo per passare insieme momenti di festa e divertimento, le sfide però che il Coronavirus ci propone in questo periodo sono da affrontare con il massimo rigore e la massima compattezza, lontani tra noi, ma uniti per vincere questa partita fondamentale.

Ringraziando tutti gli Enti, le Squadre, la Federazione Italiana Pallacanestro e gli Sponsor per la disponibilità dimostrata nei nostri confronti, vi diamo appuntamento alll’edizione 2021 del Trofeo Guidelli.

LA FOTO E’ DEL TROFEO GUIDELLI 2019