Aperte le iscrizioni al servizio Pedibus per gli alunni delle Scuole Primarie

Da domani a San Giovanni Valdarno sarà possibile presentare domanda per iscriversi al servizio di accompagnamento pedonale collettivo a scuola chiamato “PEDIBUS”. Questa tipologia di servizio è destinata agli alunni della scuola primaria del territorio comunale e, nello specifico, a bambini frequentanti le scuole Primarie Bani e Don Milani-La Pira. Si può accedere al servizio previa richiesta di iscrizione. Il servizio è gratuito.

Cos’è Il Pedibus?

E’ un “autobus di adulti e bambini”, composto da una fila che si sposta con partenze e capolinea, fermate, orari e un suo percorso prestabilito. E’ un sistema sicuro, perché i bambini sono accompagnati da adulti, ma anche ecologico e utile all’educazione civica e stradale.

Nel PEDIBUS i bambini camminano insieme, sostando lungo le fermate del percorso per accogliere tutti i partecipanti.

A seguito dell’emergenza sanitaria tutt’ora in corso i gruppi saranno formati e gestiti nel rispetto delle normative anti-Covid. Si richiede alla famiglia di dotare il bambino di gilet fosforescente di colore giallo, che dovrà essere sempre indossato durante il percorso del Pedibus.

Il dettagli dei percorsi del servizio:

ZONA CENTRO STORICO VERSO PRIMARIA DON MILANI LA PIRA – PEEP

ZONA CENTRO STORICO VERSO PRIMARIA DON MILANI LA PIRA (sezioni distaccate presso plesso MASACCIO)

– Fermata n. 1 Corso Italia (civico n. 13)

– Fermata n. 2 Corso Italia (edicola)

– Fermata n. 3 Piazza della Libertà (angolo Via Roma)

– Fermata n. 4 Piazza della Libertà (Comune) – Fermata n. 5 Piazza Bologna

– Fermata n. 6 Via Venezia angolo Via Trieste – Fermata n. 7 Via Trieste angolo Via Genova – Arrivo Scuola Primaria Don Milani La Pira PEEP

QUARTIERE BANI VERSO PRIMARIA BANI

– Fermata n. 1 Via Costituzione angolo via Calamandrei

– Fermata n. 2 Via don L. Sturzo angolo via XXV Aprile

– Fermata n. 3 Via XXV Aprile angolo via XI Febbraio

– Fermata n. 4 Via Costituzione angolo via 1° Gennaio

– Fermata n. 5 Piazza della Repubblica – Fermata n. 6 Via 1° Maggio

QUARTIERE FORNACI VERSO PRIMARIA BANI

Per quanto riguarada il quartiere FONRACI verso la PRIMARIA del Bani il percorso è attualmente in fase di studio e sarà concluso a giorni e comunicato a mezzo email a chi ha presentato la domanda.

Le domanda per usufruire del servizio dovranno essere presentate presso il punto amico di Via Rosai 1 dal 18 di agosto fino al 14 settembre 2020.

Il Comune si riserva di non attivare uno o più percorsi in caso di mancato raggiungimento di un numero minimo di n. 10 iscrizioni per ciascun percorso. Per ciascun percorso, sarà attivata una corsa di andata (ingresso a scuola) e una sola corsa di ritorno in orario antimeridiano oppure pomeridiano in base alla prevalenza di richieste. Gli orari delle fermate saranno definiti al momento della verifica del numero delle iscrizioni ad ogni singolo percorso.