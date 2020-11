Apit Italia: siamo stati chiamati in causa dalla V commissione bilancio della Camera dei Deputati alla commissione bilancio della Regione Toscana

L’ Associazione Partite Iva Toscana , ore trasformata in π˜Όπ™‹π™„ π™„π™©π™–π™‘π™žπ™– ,insieme ad altre Associazioni del territorio Nazionale aprono un tavolo di confronto con la Camera dei Deputati: La 𝙑 π˜Ύπ™€π™’π™’π™žπ™¨π™¨π™žπ™€π™£π™š π˜½π™žπ™‘π™–π™£π™˜π™žπ™€ della Camera dei DEPUTATI riceve le istanze delle partite Iva.

A comunicarlo alla nostra redazione Γ¨ π™ˆπ™–π™¨π™¨π™žπ™’π™€ π™‚π™€π™π™‘π˜Όπ™Žπ™„ Presidente di Apit Associazione Partite IVA Toscana, ora trasformato in π˜Όπ™‹π™„π™ π™„π™π˜Όπ™‡π™„π˜Ό.

Collegati in diretta streaming, nel tardo pomeriggio di sabato 21 novembre, i nostri delegati si sono confrontati in tempo reale con i membri della V Commissione Bilancio della π˜Ύπ™–π™’π™šπ™§π™– π™™π™šπ™ž π˜Ώπ™šπ™₯π™ͺπ™©π™–π™©π™ž.

𝘼π™₯π™žπ™© π™„π™©π™–π™‘π™žπ™– ha portato le istanze delle Partite Iva, espresse con precisione e passione π™™π™–π™ž π™™π™šπ™‘π™šπ™œπ™–π™©π™ž : Antonio Sorrento e Marina Geirola.

I loro interventi hanno spaziato su diverse tematiche: dal rifiuto del credito d’imposta in favore di decontribuzioni nei canoni di affitto e sui contratti a termine; a fondi per siti web ed E-commerce per le PMI e le partite Iva.

Ringraziamo i Deputati Stefano Fassina , Massimo Garavaglia e Stefano Trencassini per i loro interventi, che interpretiamo come un nuovo approccio verso le problematiche delle partite Iva.

𝘼π™₯π™žπ™© π™„π™©π™–π™‘π™žπ™– ritiene sia il primo passo per lo sviluppo di un canale di comunicazione stabile ed efficace tramite il quale Apit e le altre Associazioni di Partite Iva potranno portare le istanze direttamente alle Commissioni in Parlamento.

Speriamo sia il primo di molti altri incontri e che sia foriero di provvedimenti che aiutino davvero le Partite Iva e le Imprese.

E’ di ieri invece l’invito ufficiale a presidiare la Commissione BILANCI del Palazzo della Regione Toscana. Siamo stati chiamati in causa ad esporre disagi del mondo reale. Dopo una Webinar di confronto con la vice presidente della Prima Commissione, Affari Istituzionali, programmazione e bilancio, dott,ssa Elisa TOZZI, l’invito a partecipare direttamente presso il Palazzo della Regione a Firenze. SarΓ un duro confronto dove esporremo una serie di punti di vita reale spesso sottovalutati o peggio ancora dimenticati. Chiederemo un atto di coraggio e un appello alla Regione ed al suo Presidente Giani ad avvalersi del titolo V della Costituzione (La Repubblica Γ¨ costituita dai Comuni, dalle Province, dalle CittΓ metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le CittΓ metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dallaΒ Costituzione).

Noi di 𝘼π™₯π™žπ™© π™„π™©π™–π™‘π™žπ™– rimarremo vigili sull’operato del Parlamento, ma sempre disponibili a dare il nostro contributo per qualunque azione utile a fare uscire il Paese dalla crisi economica e sanitaria che stiamo tutti subendo.