Apple Watch Series 6 ha nuove funzioni rivoluzionarie per il benessere e il fitness

Apple sta collaborando con alcuni ricercatori per condurre tre ricerche cliniche che prevedono l’uso di Apple Watch per scoprire in che modo i livelli di ossigeno nel sangue possono essere usati in future applicazioni in ambito salute. Quest’anno, Apple collaborerà con la University of California, Irvine e con Anthem per esaminare come le misurazioni longitudinali dell’ossigeno nel sangue e altri indicatori fisiologici possono aiutare a gestire e controllare l’asma.

Apple lavorerà inoltre a stretto contatto con i ricercatori del Ted Rogers Centre for Heart Research e del Peter Munk Cardiac Centre dello University Health Network, una delle organizzazioni sanitarie più grandi del Nord America, per capire meglio come le misurazioni dell’ossigeno nel sangue e altre metriche di Apple Watch possono aiutare a gestire le insufficienze cardiache. Infine, i ricercatori del Seattle Flu Study presso il Brotman Baty Institute for Precision Medicine e il corpo docente della University of Washington School of Medicine cercheranno di scoprire in che modo le metriche derivanti dalle app su Apple Watch, come Battito cardiaco e Livelli O₂, possono indicare segnali precoci di problemi respiratori, come con l’influenza o il COVID-19.