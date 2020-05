Approvato il bando per la digitalizzazione delle imprese. Al via anche un ciclo di webinar formativi per accrescere le competenze digitali delle imprese

Nella seduta di questa mattina la Giunta della Camera di Commercio ha approvato il bando per la digitalizzazione delle imprese, progetto che costituisce già da alcuni anni una priorità di intervento del sistema camerale italiano e che ha acquisito, in questa fase emergenziale, valenza strategica per l’intero sistema economico

Il bando che sarà pienamente operativo a partire dal prossimo mese di giugno prevede l’utilizzo di voucher, contributi a fondo perduto, che cofinanzieranno progetti di digitalizzazione attivati dalle imprese per servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali e per interventi di digitalizzazione ed automazione funzionali alla continuità operativa delle imprese durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 e alla ripartenza nella fase post-emergenziale. Saranno infatti ammissibili le spese sostenute a partire dal 1 febbraio 2020.

Gli ambiti interessati sono vari: si va dalle soluzioni tecnologiche per la manifattura avanzata alla cybersicurezza e business continuity, dai sistemi di e-commerce alle tecnologie per l’in-store customer experience oltre ovviamente alle dotazioni tecnologiche per la realizzazione dello smart working.

Il bando, riproposto per il terzo anno consecutivo si va ad affiancare alle attività che il PID – Punto Impresa Digitale operante presso la Camera di Commercio di Arezzo-Siena sta realizzando per accrescere la competenza digitale delle nostre imprese, ad iniziare dal ciclo di webinar formativi online della durata di 40 minuti ciascuno, rivolti ad imprese e professionisti, realizzati in collaborazione con MediaBes Marketing.

Il primo webinar ” Turismo e Covid 19 come e cosa comunicare in un settore che cambia” è in programma giovedì 21 maggio, con inizio alle ore 10:30 ed esaminerà le principali trasformazioni in atto nel settore turistico offrendo strategie e consigli per comunicare al meglio destinazione e servizi nell’era post Covid.

Seguiranno gli altri due appuntamenti: il 28 maggio “Come vendere oggi on-line: introduzione all’e-commerce e alle vendite on-line” ed il 4 giugno “Digital food e ristorazione: delivery ed asporto, da necessità ad opportunità”

I webinar, gratuiti si svolgeranno su piattaforma GoogleMeet, facilmente fruibile da pc, tablet o smartphone. Per l’iscrizione è disponibile apposito form sul sito istituzionale della Camera di Commercio.