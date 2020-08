Arezzo 2020: apprezzamento per la petizione popolare contro il tunnel a Quarata

Il Comune decide una scelta sbagliata senza consultare? I cittadini rispondono con una petizione che in breve tempo è arrivata a circa 500 firme. Arezzo 2020 per cambiare a sinistra esprime apprezzamento per i risultati della petizione.

Gli abitanti della frazione di Quarata non erano stati informati che nel Piano strutturale varato in fretta dalla Giunta Ghinelli veniva riproposto il percorso della variante SR71 con il sottoattraversamento di Quarata, già bocciato dagli abitanti nel 2002.

Il 21 luglio scorso la nostra lista, assieme al gruppo consiliare di Arezzo in Comune, ha promosso un incontro nella frazione per dare l’informazione dovuta alla cittadinanza. Da quell’incontro è scaturita la petizione popolare, portata avanti da un gruppo di residenti, che gli abitanti stanno sottoscrivendo in massa.

Questo è il segno più tangibile di come questa amministrazione ha mortificato la partecipazione dei cittadini, ignorando le stesse normative regionali che prevedono un coinvolgimento della cittadinanza rispetto alla pianificazione urbanistica.

Arezzo 2020 per cambiare a sinistra, nel sostenere la petizione e le iniziative dei residenti, invita la Regione – la quale dovrà riesaminare il Piano strutturale del Comune di Arezzo – a considerare che questo tracciato con l’attraversamento dell’abitato di Quarata con un tunnel di circa 300 metri, è stato superato dalle elaborazioni successive della Regione e della Provincia, le quali hanno individuato un percorso alternativo per una viabilità di questo tipo, legato ai progetti di realizzazione delle casse di espansione del fiume Arno.

Risulta assurdo, oggi, riproporre soluzioni già bocciate in passato, risulta assurdo attraversare centri abitati con viabilità che portano traffico, rumore e inquinamento.

Arezzo 2020 per cambiare a sinistra