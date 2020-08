Arezzo 2020 raccoglie le firme per presentarsi alle elezioni. Appuntamento venerdì 14 in Via San Giovanni Decollato

Per presentarsi alle prossime elezioni comunali la legge richiede che le liste siano accompagnata dalle firme di un congruo numero di elettori o elettrici. Per questo motivo “Arezzo 2020 per cambiare a sinistra” ha fissato un appuntamento e si rivolge a tutti i cittadini e le cittadine di Arezzo che guardano con simpatia a questa esperienza.

Le firme saranno raccolte Venerdì 14 agosto, dalle ore 17:30 alle 20:00, presso la sede della lista in Via San Giovanni Decollato.

Per firmare occorre essere elettori o elettrici nel Comune di Arezzo, non aver firmato per altre liste, portare il documento di riconoscimento (carta d’identità o patente di guida).

Arezzo 2020 per cambiare a sinistra