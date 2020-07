Arezzo 2020: “sulle vicende Coingas ed Estra etica e responsabilità impongono le dimissioni”

Nota di Arezzo 2020

“Dalla stampa apprendiamo notizie che ancora una volta gettano una pessima luce sulla politica. La prima: in occasione del rinnovo del Cda di Estra il Presidente di Coingas non ha rispettato il mandato ufficialmente conferitogli dall’Assemblea dei sindaci La seconda notizia: il Presidente di Estra è al centro di nuove e diverse indagini della Magistratura dopo quelle già note.

Due fatti a prima vista distinti, uno di carattere politico, l’altro di carattere giudiziario. Entrambi, però, portano ad una medesima conclusione. Ci chiediamo, infatti, come si può godere della fiducia dei cittadini quando da mesi si è al centro di inquietanti ed incessanti interrogativi? E che immagine della politica tutte queste vicende trasmettono all’opinione pubblica? La risposta per noi è una sola e non riguarda i risvolti giudiziari che non ci competono. E’ di carattere etico e di responsabilità personale e politica verso le istituzioni. La risposta è racchiusa in una sola parola: dimissioni”.