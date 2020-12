Arezzo 2020: “Tari: rinvio solo per una platea limitata. La mancanza di coraggio dell’amministrazione”

Nota del gruppo consiliare Arezzo 2020

“Apprendo con una certa soddisfazione dai media locali che l’amministrazione comunale ha deciso, peraltro parzialmente, di aderire a una mia proposta lanciata fin dal 10 novembre e sollecitata anche in Consiglio Comunale con un’interrogazione all’assessore Merelli: quella di rimandare il pagamento della Tari, alla luce dell’emergenza Covid 19.

Dico parzialmente, lamentando il mancato coraggio dell’amministrazione, perché il rinvio, a differenza di quello che avevo chiesto, non è per tutti i cittadini di Arezzo. Ne beneficeranno solo le attività economiche colpite dalla crisi. È indubbio, se dobbiamo parlare di crisi, che questa in atto genera molte difficoltà agli esercenti. Ma di certo tocca anche chi, con utenze domestiche, si trova in cassa integrazione o esposto ad altre limitazioni importanti dal punto di vista lavorativo”.