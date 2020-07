Arezzo è la prima tappa in terraferma per “Golfo Mistico Live” di Samuel Romano: grazie ad “Arezzo Music Fest” il prossimo sabato 1 agosto, il singolare progetto ideato dall’artista torinese durante la quarantena, “sbarca” ad “Anfiteatro sotto le stelle” il cartellone che – fino a metà settembre – proporrà musica, danza, teatro in uno dei luoghi più belli e magici della città.

E mai come in questo caso “sbarca” è il verbo più giusto: il live di Samuel nasce infatti nei lunghi giorni di quarantena durante i quali, dal suo hub creativo “Golfo Mistico”, l’artista ha condiviso quotidianamente live set con i fan, decidendo poi di riportare la musica in una dimensione più aperta e libera: in mezzo al mare a bordo di un’affascinante imbarcazione.

Dopo i tre appuntamenti che si sono tenuti all’Isola di Vulcano, a Filicudi e a Stromboli, il tour prosegue sulla terraferma partendo proprio da Arezzo. Samuel attraccherà all’Anfiteatro Romano per esibirsi con la band in un evento durante il quale presenterà il suo percorso artistico, in uno show poliedrico dove si potranno ascoltare tutti i generi sperimentati dall’artista nella sua carriera. In scaletta brani dei Subsonica e dei Motel Connection, oltre al suo repertorio solista, tra cui anche il recente “Il Codice della Bellezza (Live con orchestra)”, uscito lo scorso 12 giugno e registrato insieme all’Orchestra Bandakadabra.

Samuel è un autore e compositore molto attivo: ha realizzato nove album originali con i Subsonica e sei con i Motel Connection, con cui ha lavorato anche a due colonne sonore. Tantissime le sue collaborazioni musicali annoverano e ricca la sua attività di dj e produttore. A febbraio 2017 partecipa a Sanremo con “Vedrai” e pubblica il suo primo album da solista, “Il codice della bellezza”. Il 12 ottobre 2018 esce “Otto”, ottavo album di inediti dei Subsonica, di cui è coautore. Nel 2019, Samuel partecipa come giudice alla tredicesima edizione del talent show X Factor. Nel novembre del 2019 i Subsonica pubblicano “Microchip Temporale”, una speciale riedizione di “Microchip Emozionale”, in collaborazione con 14 artisti. Venerdì 24 aprile 2020 esce “Mentale Strumentale”, nono album inedito del gruppo, registrato nel 2004. Da marzo 2020, Samuel ha dato vita a “Golfo Mistico” suo studio musicale, diventato un hub multicreativo, dove si incontreranno varie figure legate al mondo della musica, ma non solo.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21 (ingresso 10€ + diritti di prevendita. Biglietti sul sito www.discoverarezzo.com).

“Anfiteatro sotto le stelle” è un cartellone voluto da Comune di Arezzo e Fondazione Guido d’Arezzo e realizzato in collaborazione con la Direzione regionale musei della Toscana, con la collaborazione della Fondazione Arezzo Intour. Main sponsor Coingas spa. Con il contributo di Camera di Commercio Arezzo-Siena, Tesi srl.

Quattro gli appuntamenti targati Arezzo Music Fest 2020 che arricchiscono "Anfiteatro sotto le stelle" e che sono realizzati con il patrocinio e contributo di Comune di Arezzo, Regione Toscana e Camera di Commercio di Arezzo – Siena, con la collaborazione di Fondazione Guido d'Arezzo, Fondazione Intour, Discover Arezzo e Confcommercio Arezzo e con il Main Sponsor Estra. Arezzo Music Fest è organizzato da Associazione Music.