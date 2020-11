Arezzo: i prossimi lavori stradali

Prossima settimana con alcuni lavori stradali soprattutto nella parte sud della città e nelle limitrofe frazioni. Opere di urbanizzazione comporteranno da lunedì 30 novembre a domenica 20 dicembre il restringimento provvisorio della carreggiata in viale Dante nel tratto che va dalla stazione di rifornimento Q8 all’intersezione con via Romana. Orario continuato 24 ore su 24.

La predisposizione di alcune infrastrutture per la telefonia determinerà fino a mercoledì 23 dicembre il senso unico alternato di circolazione regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso in via Vittorio Veneto dall’intersezione con via Maggiore Toselli a quella con via Romana, in via Romana dall’intersezione con via Vittorio Veneto a quella con la località Bagnaia, a Bagnaia dall’intersezione con via Romana a quella con la località Vignale, a Vignale dall’intersezione con la località Bagnaia a quella con la strada comunale di Agazzi, ad Agazzi dal civico 47 al civico 138. Orario 8,30 – 17,30. Nei tratti di strada interessati scatta anche il divieto di sosta.